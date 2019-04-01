2019-04-01T11:39:25+03:00
Происшествия

В Уфе на парковке нашли окровавленное тело таксиста

По предварительным данным, мужчина был болен онкологией
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Ufa1Фото: Ufa1
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Страшную находку обнаружили прохожие сегодня, 1 апреля, в Уфе. Возле РК «Огни Уфы» стоял припаркованный автомобиль, принадлежащий службе такси, а внутри лежало бездыханное тело таксиста. Как сообщает Ufa1.ru, перед смертью он пытался попросить о помощь, но не успел. Тело 40-летнего (на вид) мужчины наполовину лежало на земле, а ноги остались в салоне.

Как сообщил собственный источник издания, таксист был болен онкологией на последней стадии. Сейчас обстоятельства происшествия расследуют полицейские. На месте работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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