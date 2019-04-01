Салават Фатхетдинов стал народным артистом Башкирии

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-01T09:57:05+03:00

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Звезда национальной эстрады, входящий в первую пятерку самых востребованных татарских артистов, пользуется огромной популярностью и на своей малой родине - в Башкирии. Однако до последнего времени у уроженца Татышлинского района республики не было только звание заслуженного артиста Башкортостана.

На прошлой неделе 59-летний артист, наконец, был оценен по достоинству и на исторической родине - глава региона Радий Хабиров подписал указ о присвоении любимцу публики почетного звания "Народный артист Республики Башкортостан", который стал отличным подарком ко Дню работников культуры.

Особенно порадовались за земляка жителей Татышлинского района, где одной из школ даже присвоено имя артиста. Церемония награждения прошла в дни весенних гастролей живой легенды татарской эстрады в башкирской столице, где он артист традиционно дает по нескольку концертов и неизменно собирает полные залы на любой площадке. Кроме Салавата Фатхетдинова, звание народного артиста Башкирии получил и художественный руководитель студии "Караван-Сарай" Вильдан Яруллин, а председатель Союза театральных деятелей РБ Ахтям Абушахманов и член комиссии при исполкоме Всемирного Курултая башкир Миндияхмет Гайнетдинов получили одну из высших республиканских наград - Орден Салавата Юлаева. Звание "Заслуженного артиста Республики Башкортостан" получили десять человек, а "Заслуженного работника культуры РБ" шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU