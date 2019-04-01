Уфимский фанерный комбинат задолжал 45 миллионов рублей своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-01T09:43:42+03:00

Заслуженных денег работники не видели четыре месяца

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В Уфе фанерный комбинат задолжал своим 793 работникам более 45 млн рублей за период работы с апреля по июль 2018 года. Обманутые сотрудники обратились в прокуратуру, надзорное ведомство внесло в адрес руководителя организации представления с требованием выплатить долг.

Комбинат и его президент четыре раза привлечены к административной ответственности (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей.

После прокурорской проверки в отношении руководителя компании возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

- В результате комплекса принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками полностью погашена, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU