В Башкирии будет введен режим повышенной готовности к паводку

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-01T09:02:45+03:00

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Сегодня, 1 апреля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве руководитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров заявил, что есть необходимость ввести режим повышенной готовности. По словам чиновника, совсем скоро начнется паводок и к нему нужно подойти во всеоружии. Он же предложил врио главы Башкирии подписать соответствующий документ.

В ответ Радий Хабиров заявил, что готов объявить особый режим в республике. Предполагается, что он вступит в силу уже в предстоящую среду, 3 апреля. В ближайшее время Хабиров подпишет документ.

ИСТОЧНИК KP.RU