В глухую башкирскую деревню приехали известные «экстрасенсы» из телевизора

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-01T08:36:30+03:00

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Накануне в деревню Ягодная, что в Иглинском районе Башкирии, приехали участники шоу «Битва экстрасенсов». Некоторые местные жители с удовольствием сфотографировались с ведущим передачи Сергеем Сафроновым. Снимками они поделились в социальных сетях.

Поводом приезда в сельскую глубинку в Башкирии стало собственное расследование убийства местного жителя. В социальных сетях жители деревни отнеслись к этому визиту с юмором. Некоторые шутили над «экстрасенсами» с неприкрытым сарказмом.

- Церковь же провалилась и озеро образовалось. Еще прабабушка рассказывала, что скотину в озеро забирали какие-то существа, - написала жительница деревни в группе в соцсети.

- Проклятая деревня, если не ошибаюсь, - вторит ей другая женщина.

- А что в Ягодном проклятого-то? Если только дороги, - ответила ей третья участница обсуждения.

Как выяснилось позднее, «экстрасенсов» пригласили родственники убитого местного жителя. У него осталась жена и двое детей. Отчаявшись выяснить правду, они и позвали участников шоу. Большинство жителей деревни отнеслись к этому скептически.

- За литр самогона местные уже все рассказали. Вот и все расследование, - написал один из сельчан.

ИСТОЧНИК KP.RU