2019-04-01T11:01:28+03:00
Происшествия

В Уфе легковушка протаранила бетонный забор

По словам очевидцев, водитель был пьян
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшее воскресенье, 31 марта, в Уфе на улице Калинина произошло жуткое ДТП. Водитель «Волги» внезапно врезался в бетонный забор с металлической решеткой. Фото с места происшествия появились сегодня в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы произошедшего, водитель отечественной легковушки явно превысил скорость и в какой-то момент просто не справился с управлением. В результате машина влетела в забор. На удивление, обошлось без пострадавших. Оказавшиеся на месте ДТП местные жители сообщают, что водитель был пьян.

Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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