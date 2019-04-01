В Башкирии ожидается гололед и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-01T08:00:14+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра и мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется слабый гололед, сообщает МЧС по региону со ссылкой на Башгидрометцентр. Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о том, что без особой надобности не стоит выходить на улицу. Особенно важно взять под контроль маленьких детей и не выпускать их из виду.

Штормовое предупреждение в республике объявлено второй день подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU