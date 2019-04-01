В Башкирии 17-летний подросток сбил 37-летнего мужчину и скрылся

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-01T07:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

31 марта в Дуванском районе произошла авария с участием пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, в селе Дуван на улице Ленина неустановленный водитель сбил 37-летнего местного жителя. Пешехода с травмами доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Позже сотрудникам дорожной полиции удалось его отыскать. Им оказался 17-летний житель района. Известно, что владелец автомобиля передал ВАЗ-2112 для ремонта, впоследствии второкурсник местного колледжа, не имеющий водительских прав, самовольно выехал в село. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU