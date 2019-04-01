Медиков салаватского роддома, которые уволились после смеха над зарплатами, просят вернуться

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-01T07:13:54+03:00

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Врачей скандально известного салаватского роддома, которые уволились, посмеявшись над официальной своей зарплатой, просят вернуться обратно на работу. Об этом РИА-новостям сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

- Я собираюсь рассказать о планах, чтобы никаких спекуляций не было, и чтобы расставить точки над «i». А то они там надеются, что будут каким-то отдельным «государством в государстве». Но этого не может быть. Они попадают в государственную структуру, которая точно так же будет жестко требовать от них работы и эффективности, эффективности от каждого, - прокомментировала чиновница.

Также стало известно, что перерасчета заработных плат за 2018 год не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU