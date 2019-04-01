Медиков салаватского роддома, которые уволились после смеха над зарплатами, просят вернуться
Врачей скандально известного салаватского роддома, которые уволились, посмеявшись над официальной своей зарплатой, просят вернуться обратно на работу. Об этом РИА-новостям сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.
- Я собираюсь рассказать о планах, чтобы никаких спекуляций не было, и чтобы расставить точки над «i». А то они там надеются, что будут каким-то отдельным «государством в государстве». Но этого не может быть. Они попадают в государственную структуру, которая точно так же будет жестко требовать от них работы и эффективности, эффективности от каждого, - прокомментировала чиновница.
Также стало известно, что перерасчета заработных плат за 2018 год не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU