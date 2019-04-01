Башстат: в Башкирии подешевел ряд продуктов

СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-01T06:58:41+03:00

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Аналитики Башстата сообщили о снижении цен на некоторые продукты. Так, теперь килограмм огурцов обойдется в 131 рубль. Также подешевели яблоки – их стоимость теперь составляет 78,7 рублей. Цены на макароны упали до 50 рублей.

Не обошлось и без подорожаний. По данным аналитического агенства, килограмм говядины в среднем теперь можно купить за 317 рублей/кг, сливочное масло за 519. Яйца куриные обойдутся в 57,72 рублей за десяток, сахар — 42,37 руб, чёрный байховый чай — 780,53 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU