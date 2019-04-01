На этой неделе в Уфе ожидается потепление

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-01T06:37:47+03:00

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На этой неделе весна окончательно вступит в свои права. Так, по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается теплая солнечная погода.

Во вторник и среду, 2 и 3 апреля, пройдет небольшой дождь. С четверга начнется сухая и солнечная погода – воздух прогреется до +8 градусов. В пятницу столбик термометра покажет +10 градусов, только по ночам будет по-прежнему будет холодно, -3, -4 градуса.

В первый выходной пройдет небольшой дождь, а в воскресенье будет сухо, ожидается +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU