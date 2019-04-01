На этой неделе в Уфе ожидается потепление
Температура воздуха поднимется до +10 градусов
фото: архив КП
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На этой неделе весна окончательно вступит в свои права. Так, по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается теплая солнечная погода.
Во вторник и среду, 2 и 3 апреля, пройдет небольшой дождь. С четверга начнется сухая и солнечная погода – воздух прогреется до +8 градусов. В пятницу столбик термометра покажет +10 градусов, только по ночам будет по-прежнему будет холодно, -3, -4 градуса.
В первый выходной пройдет небольшой дождь, а в воскресенье будет сухо, ожидается +10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU