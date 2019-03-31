2019-03-31T20:36:42+03:00
Происшествия

Под Башкирией «семерка» влетела в опору автомобильного моста:водитель погиб на месте

От отечественной «легковушки» осталась груда искореженного металла
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У водителя не было шансов выжить. Фото: соцсетиУ водителя не было шансов выжить. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло вчера днем, 30 марта, на трассе БелорецкМагнитогорск. Как сообщает издание Verstov.info, в районе автомобильной развязки Верхнеуральск – Белорецк автомобиль ВАЗ-2107 на огромной скорости влетел в опору автомобильного моста. Удар буквально расплющил отечественную «легковушку», так что шансов выжить у водителя просто не было. От полученных травм 28-летний житель Магнитогорска скончался на месте аварии. Других пассажиров в салоне автомобиля не было.

Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии подросток сломал ногу, прыгая по крышам гаражей
«Живу, кормлю детей на 10 300»: медики башкирского роддома написали стихотворение про свою зарплату
«Он в полиции»: мать 26-летнего пропавшего Павла Гричкова рассказала, где сейчас находится ее сын
В Башкирии загорелось здание бывшей школы-интерната
Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы доехать до дома
В Башкирии обнаружено тело двухмесячного младенца
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Башкирии увеличивается число ВИЧ-инфицированных
В Башкирии на трассе иномарка насмерть сбила пешехода
Башкирские «моржи» устроят суточный заплыв в честь 100-летия Республики
В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и «Нива Шевроле»: есть погибший
«Опухшая, словно месяц в запое»: жителей Стерлитамака возмутил внешний вид певицы МакSим, приехавшей с концертом
В Башкирии водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
В Башкирии прекращены поиски 26-летнего Павла Гричкова
В Башкирии подорожали некоторые продукты
В Уфе на оживленной магистрали перевернулся УАЗ, два человека пострадали
Житель Башкирии воткнул нож в спину друга
Маскоты «Салавата Юлаева» не поедут на игру в Балашиху
В Куюргазинском районе Башкирии новый глава
В Башкирии полицейский помог спастись из пожара жильцам многоэтажки
Погода в Башкирии на воскресенье, 31 марта
28-летний житель Башкирии расправился с женщиной за отказ заняться сексом
В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии прекратили поиски 28-летнего Рудика Исмагилова
«Салават Юлаев» попросил КХЛ пересмотреть гол Шумакова