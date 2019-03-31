Под Башкирией «семерка» влетела в опору автомобильного моста:водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 20:36 2019-03-31T20:36:42+03:00

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Жуткое ДТП произошло вчера днем, 30 марта, на трассе Белорецк – Магнитогорск. Как сообщает издание Verstov.info, в районе автомобильной развязки Верхнеуральск – Белорецк автомобиль ВАЗ-2107 на огромной скорости влетел в опору автомобильного моста. Удар буквально расплющил отечественную «легковушку», так что шансов выжить у водителя просто не было. От полученных травм 28-летний житель Магнитогорска скончался на месте аварии. Других пассажиров в салоне автомобиля не было.

Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU