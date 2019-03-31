2019-03-31T18:03:30+03:00
Общество

«Он в полиции»: мать 26-летнего пропавшего Павла Гричкова рассказала, где сейчас находится ее сын

В ближайшее время мужчина вместе с отцом вернется домой, в Тольятти
Яна БАЗЕКИНА
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Скоро Павел вернется к своей семье в ТольяттиСкоро Павел вернется к своей семье в Тольятти
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Сегодня, 31 марта, волонтеры сообщили радостную новость: 26-летний житель Тольятти Павел Гричков нашелся живым и невредимым. Напомним, что мужчина пропал еще 18 марта, когда его грузовая Газель сломалась на трассе, и ее отбуксировали в автосервис в Стерлитамаке. Сам же Павел отправился в ближайший магазин и пропал. Взволнованные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Как рассказала мать Павла Гричкова Елена, мужчина вместе со своим отцом уже весь день находится в отделении полиции.

- Я вообще пока ничего не знаю. Муж сейчас находится с сыном в отделении полиции в Стерлитамаке. Пока никаких подробностей, где находился Павел, и что с ним произошло, сказать не могу. Надеюсь, что скоро сын вернется домой. Что это просто обычное разбирательство, и ни в какую неприятную историю он не попал. Но насколько я поняла, его скоро отпустят, потому что он ничего не совершал, просто находился в розыске, - рассказала мать Павла Гричкова.

Также женщина поблагодарила всех неравнодушных жителей Башкирии, которые помогали искать Павла Гричкова и искренне переживали за его судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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