2019-03-31T16:39:39+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелось здание бывшей школы-интерната

В заброшенном строении вспыхнул строительный мусор
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня днем, 31 марта, в городе Октябрьском загорелось здание бывшей школы-интерната на улице Бакинской. Сама школа закрылась еще несколько лет назад, и все это время здание стояло заброшенным. Возгорание началось на втором этаже, где располагались бывшие классы.

- Причиной пожара в неэксплуатируемом здании стало возгорание строительного мусора. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. На месте работали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, поскольку учебный процесс не осуществлялся тут с 2014 года. Причина возгорания сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Фото: Денис Загидуллин

Фото: Денис Загидуллин

ИСТОЧНИК KP.RU

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