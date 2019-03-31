В Башкирии обнаружено тело двухмесячного младенца
В Башкирии при неустановленных пока обстоятельствах скончался двухмесячный младенец. Трагедия произошла 29 марта в деревне Нижнеиванаево Балтачевского района республики. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. По имеющейся на данной момент информации, явных следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.
- По факту обнаружения тела ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU