В Башкирии обнаружено тело двухмесячного младенца

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-31T14:36:00+03:00

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В Башкирии при неустановленных пока обстоятельствах скончался двухмесячный младенец. Трагедия произошла 29 марта в деревне Нижнеиванаево Балтачевского района республики. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. По имеющейся на данной момент информации, явных следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

- По факту обнаружения тела ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU