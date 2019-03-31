В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-31T13:51:20+03:00

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В первый день апреля в Башкирии будет бушевать ураганный юго-западный ветер, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Региональное МЧС предупреждает об опасности нахождения людей рядом с рекламными щитами и вывесками, линиями электропередач и старыми деревьями. Автовладельцев также просят быть осторожными и парковать свои автомобили в безопасных местах.

В целом, погода в республике будет теплой. Средняя температура воздуха ночью составит 0; -5 градусов, днем же воздух прогреется до +3; +8. На автодорогах по утрам прогнозируется туман, и видимость снизится до 500-1000 метров, так что не забывайте соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU