В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В первый день апреля в Башкирии будет бушевать ураганный юго-западный ветер, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Региональное МЧС предупреждает об опасности нахождения людей рядом с рекламными щитами и вывесками, линиями электропередач и старыми деревьями. Автовладельцев также просят быть осторожными и парковать свои автомобили в безопасных местах.
В целом, погода в республике будет теплой. Средняя температура воздуха ночью составит 0; -5 градусов, днем же воздух прогреется до +3; +8. На автодорогах по утрам прогнозируется туман, и видимость снизится до 500-1000 метров, так что не забывайте соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU