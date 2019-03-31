В Башкирии увеличивается число ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-31T13:17:45+03:00

Только за последние два месяца в республике выявили 788 человек с опасной инфекцией

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В Башкирии резко возросло количество ВИЧ-инфицированных людей. Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на данные Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, только за январь-февраль 2019 года в Башкирии зарегистрировано 788 случаев опасного заболевания.

Среди инфицированных – 500 мужчин и 288 женщин, причем в большинстве случае (320 человек) заражение произошло половым путем, еще 48 человек заразились парентерально (путем попадания вируса-возбудителя в кровь) и 10 – вертикально (от родителя – к ребенку).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости в республике увеличился на 10,67 %, а в Уфе – на 25,98 %.

ИСТОЧНИК KP.RU