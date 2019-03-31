2019-03-31T19:40:21+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток сломал ногу, прыгая по крышам гаражей

На помощь мальчику поспешили спасатели
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Серьезной травмой обернулась, казалось бы, безобидная на первый взгляд мальчишечья забава – догонялки на крышах гаражей. 28 марта в Белорецке спасателям поступило сообщение, что 14-летний подросток травмировал ногу во время таких игр и теперь не может спуститься с гаража на землю. На помощь подростку немедленно выехала спасательная группа.

- Эвакуация мальчика длилась меньше 10 минут. Спасатели поднялись на крышу гаража, наложили шину, на носилках спустили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи, - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Ринат Фахретдинов.

Спасатели напоминают, что игры на гаражах и стройках, которые так любят дети, могут быть очень опасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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