2019-03-31T12:14:09+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе иномарка насмерть сбила пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 30 марта, в Благоварском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. На 1386 километре трассы М5 «Урал» автомобиль «Шкода Октавиа» сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, хотя до пешеходного перехода было рукой подать. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель иномарки, 33-летний житель Бурзянского района, сообщил, что пешеход появился на дороге неожиданно, и он не успел затормозить.

Погибшим оказался 61-летний житель Татарстана. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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