2019-03-31T11:26:02+03:00
Общество

Башкирские «моржи» устроят суточный заплыв в честь 100-летия Республики

Марафон в ледяной воде, в котором примут участие 300 человек, пройдет в Уфе 6 и 7 апреля
Мила КИЯН
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Фото: Башкирские «моржи» устроят 24-часовой заплыв в честь 100-летия Республики. Фото: Марат МУЛЮКОВФото: Башкирские «моржи» устроят 24-часовой заплыв в честь 100-летия Республики. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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В следующие выходные в Уфу съедутся «моржи» со всей Башкирии, чтобы принять участие в масштабном заплыве, который будет продолжаться целые сутки. Марафон любителей поплавать в ледяной воде традиционно пройдет на Солдатском озере в парке им. И. Якутова и будет посвящен 100-летию образования Башкирской АССР и Всемирному дню здоровья, в рамках которого аналогичные заплывы пройдут и в других российских регионах - Алтайском крае, Тюмени, Челябинской области.

- Подобные заплывы мы проводим уже в пятый раз, и с каждым годом число участников только растет. В этом году мы ожидаем порядка 300 человек, - отметил руководитель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Башкирии Александр Пенкин.

Стоит отметить, что башкирские «моржи» входят в тройку лучших «моржей» страны - на недавнем Всероссийском первенстве, в котором принимали участие 28 команд из 15 регионов страны, они завоевали бронзу.

Начало заплыва 6 апреля в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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