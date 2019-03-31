2019-03-31T10:03:03+03:00
Общество

«Опухшая, словно месяц в запое»: жителей Стерлитамака возмутил внешний вид певицы Максим, приехавшей с концертом

Присутствующие на концерте заподозрили, что звезда была изрядно пьяна
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: Алия КулуеваФото: Алия Кулуева
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В минувшую пятницу, 29 марта, Стерлитамак почтила своим присутствием популярная певица Максим, которая выступила с концертом в одном из рестобаров города. Несмотря на недешевые билеты (цена начиналась от 950 рублей), полюбоваться на любимую звезду собралось много людей. Вот только большинство из них остались разочарованы внешним видом певицы.

- Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный, - делится впечатлениями в соцсетях поклонник (или уже бывший?) певицы.

- Действительно, была опухшая, будто месяц в запое, - констатирует Эльдана З.

Правда, нашлись и те, кто поддержал любимую артистку и встал на ее защиту, заявив, что Максим долгое время болела и вообще не выступала перед публикой.

- Друзья, я лично была на концерте и общалась с Максим, и даже фотографировалась с ней. Она настоящая, искренняя и отработала на все 200%, пела только вживую. Максим отлично контактировала с залом, все зрители активно подпевали ей. Исполнение было с душой. А фотографироваться со всеми не стала, потому что реально устала. Да и желающих было очень много. Учитывайте тот факт, что она год была в отпуске по состоянию здоровья, - пишет Ольга Мазина, которая присутствовала на концерте.

- Человеку уже не 18 лет, и не 25. Все-таки взрослая женщина, не худышка, сильно поправилась – ну и что тут такого? – возмущается Марина К.

Также поклонники певицы отметили, что несмотря на плохое самочувствие, певица выложилась по полной перед залом - пела вживую, без "фанеры".

Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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