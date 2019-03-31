В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и «Нива Шевроле»: есть погибший
Вчера вечером, 30, марта, в Краснокамском районе республики произошло крупное ДТП.
На 83-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск столкнулись встречные «КамАЗ» и «Нива Шевроле». Удар пришелся прямо в бок отечественного автомобиля, в результате чего от серьезных травм погибла 58-летняя пассажирка «Нивы». Женщина скончалась на месте до приезда медиков.
А вот сами водители, 69-летний житель Агидели и 53-летний житель Удмуртии, не пострадали. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают дорожные полицейские.
Фото: республиканская Госавтоинспекция
- Всего за минувшие на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемь получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU