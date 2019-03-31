2019-03-31T10:41:51+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и «Нива Шевроле»: есть погибший

От полученных травм 58-летняя пассажирка «Нивы» скончалась на месте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 30, марта, в Краснокамском районе республики произошло крупное ДТП.

На 83-м километре автодороги ДюртюлиНефтекамск столкнулись встречные «КамАЗ» и «Нива Шевроле». Удар пришелся прямо в бок отечественного автомобиля, в результате чего от серьезных травм погибла 58-летняя пассажирка «Нивы». Женщина скончалась на месте до приезда медиков.

А вот сами водители, 69-летний житель Агидели и 53-летний житель Удмуртии, не пострадали. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают дорожные полицейские.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- Всего за минувшие на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемь получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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