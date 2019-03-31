В Башкирии водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-31T09:03:36+03:00

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Сегодня рано утром, 31 марта, в селе Стерлибашево произошло серьезное ДТП. На улице Ленина водитель сбил пешехода, возвращавшегося из гостей вместе со своей женой. Вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, водитель поспешил скрыться с места аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают виновника ДТП и его автомобиль. Единственную примету, которую смогла назвать жена пострадавшего, что машина была темного цвета. Сбитый пешеход , 51-летний местный житель, с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию, где вскоре скончался.

Республиканская Госавтоинспекция просит откликнуться всех очевидцев ДТП и сообщить имеющуюся у них информацию в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU