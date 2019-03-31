В Башкирии прекращены поиски 26-летнего Павла Гричкова
В Башкирии прекращены поиски пропавшего 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова. Радостную новость сообщили волонтеры, подтвердившие, что мужчина найден живым. Где все это время находился Павел – пока неизвестно.
Напомним, что Павел Гричков пропал еще 18 марта, когда по дороге из Самары в Уфу сломалась его грузовая «Газель». Коллеги по работе отбуксировали его машину в автосервис в Стерлитамаке, а сам мужчина отправился в магазин за едой и пропал. Перепуганные родственники сразу написали заявление о пропаже и попросили помощи у волонтеров-поисковиков. Дома Гричкова с нетерпением ждали молодая жена и четырехлетняя дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU