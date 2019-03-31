В Башкирии подорожали некоторые продукты

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-31T08:08:56+03:00

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В Башкирии подорожали некоторые виды продуктов. Согласно данным Башстата, выросли цены на капусту (с 41 до 45 рублей за килограмм), морковь (с 26 до 28 рублей) и репчатый лук, который теперь стоит 31 рубль. А вот огурцы и яблоки напротив подешевели и стоят теперь в среднем 131 и 78 рублей соответственно.

Из мясных продуктов на два рубля подорожала говядина и подешевела свинина. Незначительно снизились цены на баранину (с 372 до 369 рублей) и курицу (со 137 до 135 рублей).

Также незначительно подорожали гречка, картофель, стерилизованное молоко, пшено, черный байховый чай и свежие помидоры. А вот хлеб, рис, вермишель и вареная колбаса в цене практически не изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU