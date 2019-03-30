Житель Башкирии воткнул нож в спину друга
27-летний парень из Баймакского района Башкирии воткнул нож в спину 25-летнего друга.
По данным МВД республики, нелепая история приключилась в Баймакском районе Башкирии. В местную больницу доставили молодого человека с колотой раной. Медики передали информацию полицейским, которые вскоре задержали напавшего.
Оказалось, что парень, ударивший друга ножом, ранее пытался разнять двух остальных участников истории. В драке, один из собутыльников ударил его в глаз. Тот не стал долго думать, сбегал домой за ножом, и ударил своего обидчика в спину. Примечательно, он ударил ножом парня, который его не бил.
По факту нанесения тяжкого вреда здоровья полицейские возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU