СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-30T17:53:43+03:00

Маскоты «Салавата Юлаева» не поедут на игру в Балашиху Фото: Рустем АХУНОВ

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Маскоты уфимского хоккейного клуба Салават и Юлай не поедут на следующую игру команды в Балашиху.

Дело в том, что символ «Авангарда» записал видео, в котором он просит своих коллег из уфимского клуба приехать на следующую игру, дабы устроить шоу для зрителей. Любопытно, что ранее в руководстве «Авангарда» запретили Салавату и Юлаю присутствовать на ледовой арене.

- К сожалению, мы не можем принять данное предложение. После нашего официального обращения, мы получили исчерпывающий ответ от Президента клуба «Авангард». Нашим талисманам было отказано в участии в матчах плей-офф в Балашихе, - сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU