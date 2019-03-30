В Куюргазинском районе Башкирии новый глава
Муниципалитетом будет руководить Юлай Ильясов
В Куюргазинском районе Башкирии назначен новый глава
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Юлай Ильясов стал новым главой Куюргазинского района Башкирии.
Как сообщает государственный портал «Башинформ», вместо ушедшего накануне в отставку Ахата Кутлуахметова, Куюргазинский район республики возглавит его заместитель, отвечающий за финансы и инвестиции – Юлай Ильясов. Пока он занимает эту должность с приставкой врио – временно исполняющий обязанности.
На государственной службе Ильясов с 2008 года. Он успел поработать в министерстве экономики, секретариате госсобания республики, в администрации президента Башкирии, администрации Уфы и в нескольких крупных промышленных предприятиях Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU