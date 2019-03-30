Погода в Башкирии на воскресенье, 31 марта

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-30T14:59:09+03:00

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Последний день марта для жителей Башкирии будет теплым и ветреным.

Так, по прогнозам МЧС, завтра в республики ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, утром – гололед. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до 7 градусов.

В столице республики погода отличаться от средней по Башкирии не будет. Также пасмурно и ветрено. Ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду. Ночью в Уфе похолодает до -1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU