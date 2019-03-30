2019-03-30T14:59:09+03:00
Общество

Погода в Башкирии на воскресенье, 31 марта

Жителей республики ждет пасмурный день
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Погода в Башкирии на 31 мартаПогода в Башкирии на 31 марта
Изменить размер текста:

Последний день марта для жителей Башкирии будет теплым и ветреным.

Так, по прогнозам МЧС, завтра в республики ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, утром – гололед. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до 7 градусов.

В столице республики погода отличаться от средней по Башкирии не будет. Также пасмурно и ветрено. Ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду. Ночью в Уфе похолодает до -1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Куюргазинском районе Башкирии новый глава
В Башкирии полицейский помог спастись из пожара жильцам многоэтажки
28-летний житель Башкирии расправился с женщиной за отказ заняться сексом
В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии прекратили поиски 28-летнего Рудика Исмагилова
«Салават Юлаев» попросил КХЛ пересмотреть гол Шумакова
В Уфе грабитель похитил в магазине телефон и вылез через очень маленькое окно
Уфимские приставы объяснили, почему сносят гаражи в Сипайлово
Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу
Стало известно, где находилась пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница
В уфимской мэрии назвали стоимость проезда на речных паромах
Смертельный обгон: в Башкирии 26-летний парень погиб по вине беспечного водителя
В Башкирии разыскивают 11-летнюю Веру Терехову
15-летняя мама из Башкирии обрела семью
Мокрый снег с дождем и сильный ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе дальнобойщик зарезал свою знакомую и четыре месяца скрывался по России
В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка
Что выгоднее купить квартиру и свой дом
В Уфе появился новый автобусный маршрут в Дему
В Башкирии уволили учителя сельской школы за домогательства к ученице
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года
Бывших сотрудников роддома в башкирском Салавате попросят вернуться на работу
В Башкирии без вести пропал 13-летний Артем Салихов
В Башкирии руководители наркодиспансера получали деньги за «мертвые души»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2», прогноз позитивный