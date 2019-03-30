2019-03-30T14:41:54+03:00
Происшествия

28-летний житель Башкирии расправился с женщиной за отказ заняться сексом

Изверг расчленил тело и попросил друга выкинуть его на помойку
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии убил до смерти забил женщину за отказ заняться сексомЖитель Башкирии убил до смерти забил женщину за отказ заняться сексом
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28-летний житель Сибая до смерти избил женщину за отказ заняться сексом и расчленил ее тело.

По данным Сибайского суда, жуткая история произошла еще в апреле 2018 года. Тогда убийца пригласил к себе в дом женщину, дабы вместе выпить. После этого он начал к ней приставать. Та ответила отказом. Рассвирепев, изверг начал жестоко избивать несчастную. Он нанес ей менее 21 удара по всему телу.

После этого он расчленил тело на несколько частей и положил их в мешки для мусора. Страшный груз убийца передал своим друзьям, чтобы те отнесли их к мусорным бакам. О содержимом пакетов они узнали лишь на улице. Естественно, что сразу после этого молодые люди обратились в полицию.

Через некоторое время в дом к душегубу нагрянули полицейские. Они застали его рядом с останками убитой.

Подсудимый свою вину не признавал, и заявлял, что истинными убийцами являются те самые свидетели, которые сообщили о случившемся в полицию. Также он говорил, что из-за его прошлой судимости дело могут «скинуть» на него.

В итоге мужчину признали виновным. Он получил 14 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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