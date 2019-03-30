2019-03-30T13:27:11+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

В республику придет сильный ветер
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии объявляется штормовое предупреждениеВ Башкирии объявляется штормовое предупреждениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным аварийного ведомства, в период с 30 по 31 марта скорость ветра может достигнуть опасных 15-20 метров в секунду. Помимо этого, в регионе ожидается небольшой снег и дождь.

Водителей предупреждают, что необходимо снизить максимальную скорость движения и быть максимально внимательными на дорогах.

Пешеходам напоминают, что прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями – смертельно опасно. Выходя из дома, обязательно плотно запирайте все окна и двери.

Следует помнить, что в период сильного ветра возможны обрывы линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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