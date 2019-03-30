2019-03-30T12:15:37+03:00
Происшествия

В Башкирии прекратили поиски 28-летнего Рудика Исмагилова

Молодой человек погиб
Рустем АХУНОВ
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Рудик Исмагилов пропал в Уфе еще 15 февраляРудик Исмагилов пропал в Уфе еще 15 февраля
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В Башкирии волонтеры и полицейские прекратили поиски пропавшего в Уфе еще 15 февраля Рудика Исмагилова – молодой человек погиб.

Волонтеры сообщества сообщили о печальной новости днем в субботу, 30 марта. О каких подробностях пропажи и гибели молодого человека добровольцы не рассказали. Остается неизвестным, где и при каких обстоятельствах погиб пропавший.

Напомним, что сообщения о пропавшем парне появились еще в феврале. Он вышел в магазин, но домой уже не вернулся. В последний раз живым его видели недалеко от уфимской остановки «Автолюбитель». Дома у погибшего осталась жена и маленький ребенок.

«Комсомольская Правда - Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Рудика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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