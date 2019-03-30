«Салават Юлаев» попросил КХЛ пересмотреть гол Шумакова

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-30T11:53:25+03:00

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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» попросил руководство КХЛ пересмотреть момент с решающим голом Шумакова в первой игре против «Авангарда».

Напомним, что в минувшую пятницу уфимская команда уступила в матче с омским «Авангардом». Решающую шайбу в овертайме забросил Сергей Шумаков. Еще тогда Николай Цулыгин попросил судейскую команду пересмотреть эпизод – возможно, нападающий омской команды блокировал движения голкипера «Салавата Юлаева». Однако тогда судьи посчитали, что гол был «чистым».

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин рассказал, что попросит руководство КХЛ еще раз пересмотреть момент.

- Мы считаем, что помеха была. Мы сделали запрос, но они посчитали что не было. Будут разбираться, посмотрим, что из этого выйдет, - сообщил главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU