2019-03-30T10:20:27+03:00
Общество

Уфимские приставы объяснили, почему сносят гаражи в Сипайлово

С участка вывезут более 500 конструкций
Рустем АХУНОВ
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Приставы объяснили ситуацию со сносом гаражей в СипайловоПриставы объяснили ситуацию со сносом гаражей в Сипайлово
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В Уфимском микрорайоне Сипайлово судебные приставы сносят гаражи в кооперативе «Жуковский».

В ведомстве объяснили, что приставы исполняют решение суда. Ранее были удовлетворены требования администрации Уфы по земельному участку, на котором установлен автосервис кооператива.

Ответчика призвали самостоятельно убрать двухэтажное здание. Однако владелец конструкции этого делать не стал. В итоге в историю пришлось вмешаться судебным приставам. На место приехала тяжелая техника, которая в итоге снесла конструкцию. Председателя кооператива оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Владельцам гаражей дали время на то, чтобы убрать незаконно установленные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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