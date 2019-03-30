2019-03-30T09:52:36+03:00
Звезды

Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу

Артист свяжет себя узами брака через 4 года
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу Фото: Марат МулюковРадик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу Фото: Марат Мулюков
Изменить размер текста:

Любимец тысяч девушек из Башкирии Радик Юльякшин рассказал, что сыграет свадьбу в 33 года.

Артист дал большое интервью газете «Московский Комсомолец». В нем он рассказал журналистами о творчестве и личной жизни.

На вопрос о критике в интернете Юльякшин ответил терпимо.

- Я нормально реагирую. Чаще смеюсь даже. Если все отзывы будут позитивными – значит, что-то идет не так. Главное, что меня обсуждают, не все же меня должны любить. Есть диванные критики, а есть те, кто говорит по факту. Таких послушать приятно, можно задуматься над их словами, - сказал артист.

Говоря о личной жизни, Юльякшин обнадежил своих фанаток.

- Да холостой я. Сейчас я подумал, что, может, женюсь в 33 года. Если получится, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии прекратили поиски 28-летнего Рудика Исмагилова
«Салават Юлаев» попросил КХЛ пересмотреть гол Шумакова
В Уфе грабитель похитил в магазине телефон и вылез через очень маленькое окно
Уфимские приставы объяснили, почему сносят гаражи в Сипайлово
Стало известно, где находилась пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница
В уфимской мэрии назвали стоимость проезда на речных паромах
Смертельный обгон: в Башкирии 26-летний парень погиб по вине беспечного водителя
В Башкирии разыскивают 11-летнюю Веру Терехову
15-летняя мама из Башкирии обрела семью
Мокрый снег с дождем и сильный ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе дальнобойщик зарезал свою знакомую и четыре месяца скрывался по России
В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка
Что выгоднее купить квартиру и свой дом
В Уфе появился новый автобусный маршрут в Дему
В Башкирии уволили учителя сельской школы за домогательства к ученице
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года
Бывших сотрудников роддома в башкирском Салавате попросят вернуться на работу
В Башкирии без вести пропал 13-летний Артем Салихов
В Башкирии руководители наркодиспансера получали деньги за «мертвые души»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2», прогноз позитивный