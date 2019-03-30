Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-30T09:52:36+03:00

Артист свяжет себя узами брака через 4 года

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Любимец тысяч девушек из Башкирии Радик Юльякшин рассказал, что сыграет свадьбу в 33 года.

Артист дал большое интервью газете «Московский Комсомолец». В нем он рассказал журналистами о творчестве и личной жизни.

На вопрос о критике в интернете Юльякшин ответил терпимо.

- Я нормально реагирую. Чаще смеюсь даже. Если все отзывы будут позитивными – значит, что-то идет не так. Главное, что меня обсуждают, не все же меня должны любить. Есть диванные критики, а есть те, кто говорит по факту. Таких послушать приятно, можно задуматься над их словами, - сказал артист.

Говоря о личной жизни, Юльякшин обнадежил своих фанаток.

- Да холостой я. Сейчас я подумал, что, может, женюсь в 33 года. Если получится, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU