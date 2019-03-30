Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу
Любимец тысяч девушек из Башкирии Радик Юльякшин рассказал, что сыграет свадьбу в 33 года.
Артист дал большое интервью газете «Московский Комсомолец». В нем он рассказал журналистами о творчестве и личной жизни.
На вопрос о критике в интернете Юльякшин ответил терпимо.
- Я нормально реагирую. Чаще смеюсь даже. Если все отзывы будут позитивными – значит, что-то идет не так. Главное, что меня обсуждают, не все же меня должны любить. Есть диванные критики, а есть те, кто говорит по факту. Таких послушать приятно, можно задуматься над их словами, - сказал артист.
Говоря о личной жизни, Юльякшин обнадежил своих фанаток.
- Да холостой я. Сейчас я подумал, что, может, женюсь в 33 года. Если получится, конечно.
ИСТОЧНИК KP.RU