Стало известно, где находилась пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-30T09:33:18+03:00

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Пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница вернулась домой.

Напомним, что девочка не вернулась домой после того, ушла на занятия в школе в минувшую пятницу. Обеспокоенные родители ученицы не смогли связаться с ней, и решили сразу обратиться за помощью к волонтерам и полицейским.

Сегодня утром стало известно, что девочка в итоге вернулась домой. К счастью, история ее исчезновения никак не связана с чем-то негативным.

- Нашлась. Жива. Оказалось, что просто загулялась с подругами. Так вышло, что она не смогла связаться с родителями, - объяснили волонтеры сообщества «Отклик - Стерлитамак».

ИСТОЧНИК KP.RU