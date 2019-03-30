Стало известно, где находилась пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница
Девушка загулялась с подругами
Пропавшую в Стерлитамаке девочку нашли
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Пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница вернулась домой.
Напомним, что девочка не вернулась домой после того, ушла на занятия в школе в минувшую пятницу. Обеспокоенные родители ученицы не смогли связаться с ней, и решили сразу обратиться за помощью к волонтерам и полицейским.
Сегодня утром стало известно, что девочка в итоге вернулась домой. К счастью, история ее исчезновения никак не связана с чем-то негативным.
- Нашлась. Жива. Оказалось, что просто загулялась с подругами. Так вышло, что она не смогла связаться с родителями, - объяснили волонтеры сообщества «Отклик - Стерлитамак».
ИСТОЧНИК KP.RU