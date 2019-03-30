Смертельный обгон: в Башкирии 26-летний парень погиб по вине беспечного водителя

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-30T08:46:07+03:00

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На трассе в Башкирии «Toyota» вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с двумя грузовиками.

По информации ГИБДД республики, жуткая авария произошла в Иглинском районе Башкирии, на 1533 километре дороги Москва-Уфа. Известно, что легковой иномаркой управлял 37-летний уфимец.

По предварительной информации, он не рассчитал скорость и на скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Scania». Уже после этого машину выбросило на еще один грузовик.

Водителю японской иномарки каким-то чудом удалось выжить. Его 26-летний пассажир из Октябрьского погиб на месте. Примечательно, что мужчина за рулем легковушки был лишен права управлять автомобилем за езду в пьяном виде.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU