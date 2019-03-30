В Башкирии разыскивают 11-летнюю Веру Терехову

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-30T07:23:48+03:00

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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую в Стерлитамаке 11-летнюю Веру Терехову.

Известно, что в прошлую пятницу 29 марта девочка ушла в школу, и до сих пор не вернулась домой. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам и полицейским.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, прическа каре, глаза карие.

Была одета: темно-синяя шапка, темно-синяя куртка, серые колготки с белыми сердечками и черные полуботинки.

Если вы узнали этого ребенка, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами или полицейскими по телефонам 8-987-106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU