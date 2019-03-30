15-летняя мама из Башкирии обрела семью

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-30T07:04:28+03:00

Родители нашлись для девочки и ее ребенка

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15-летняя мама из Башкирии, оказавшаяся в центре помощи, нашла семью себе и ребенку.

Напомним, что грустная история началась в декабре 2018 года. 15-летняя Кристина С. (имя изменено – Прим. Ред.) буквально оказалась на улице с малышом – ее молодой человек отказался воспитывать ребенка, а домой, к приемной семье, девочка возвращаться не захотела. Какое-то время Кристина провела в уфимском ресурсном центре «Семья». Будучи там, она опубликовала в соцсетях сообщение, что ищет себе и своему ребенку родителей.

Журналисты ГТРК «Башкортостан» сообщают, что на просьбу девочки откликнулись многие семьи. Но сама девочка решила остаться с семьей Рамазановых из Архангельского района. Ранее они уже воспитали 17 детей.

Оказавшись с новыми родителями, Кристина планирует закончить образование в школе и стать врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU