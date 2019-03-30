15-летняя мама из Башкирии обрела семью
15-летняя мама из Башкирии, оказавшаяся в центре помощи, нашла семью себе и ребенку.
Напомним, что грустная история началась в декабре 2018 года. 15-летняя Кристина С. (имя изменено – Прим. Ред.) буквально оказалась на улице с малышом – ее молодой человек отказался воспитывать ребенка, а домой, к приемной семье, девочка возвращаться не захотела. Какое-то время Кристина провела в уфимском ресурсном центре «Семья». Будучи там, она опубликовала в соцсетях сообщение, что ищет себе и своему ребенку родителей.
Журналисты ГТРК «Башкортостан» сообщают, что на просьбу девочки откликнулись многие семьи. Но сама девочка решила остаться с семьей Рамазановых из Архангельского района. Ранее они уже воспитали 17 детей.
Оказавшись с новыми родителями, Кристина планирует закончить образование в школе и стать врачом.
ИСТОЧНИК KP.RU