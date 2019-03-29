В Уфе дальнобойщик зарезал свою знакомую и четыре месяца скрывался по России

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-29T18:57:25+03:00

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В Уфе следователи раскрыли убийство местной жительницы, совершенное еще в декабре прошлого года.

Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено еще 11 декабря, когда в квартире жилого дома было обнаружено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Труп обнаружила знакомая уфимки, которая несколько дней не могла дозвониться до своей приятельницы и решила ее навестить. Несмотря на то, что преступник тщательно отмыл квартиру, стараясь уничтожить улики, следователи-криминалисты обнаружили биологические следы подозреваемого и установили его личность. Предполагаемым убийцей оказался 36-летний житель Московской области. Мужчина работал дальнобойщиком и приехал в Уфу, где в одном из увеселительных заведений познакомился с женщиной, и та пригласила его к себе домой. Ночью между ними произошла ссора, и мужчина зарезал свою новую знакомую, после чего убрался в квартире, выбросил вещи убитой, а потом уехал на своем автомобиле в Чувашию. Там он бросил машину, и на попутках добрался до Московской области, а оттуда – в Беларусь, где скрывался несколько месяцев. К тому времени злоумышленника объявили в федеральный розыск, и когда в марте мужчина вернулся к себе домой, его сразу задержали полицейские.

- Задержанный признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU