Мокрый снег с дождем и сильный ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 20:06 2019-03-29T20:06:49+03:00

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В последние мартовские деньки погода в Башкирии заметно испортится. Уже завтра, 30 марта, весь день будет идти мокрый снег с дождем, а юго-западный ветер то и дело будет усиливаться. Средняя температура воздуха ночью составит -1; - 6 градусов, при прояснениях похолодает до -11. Днем воздух прогреется до 0; +5.

В воскресенье, 31 марта, также будет местами идти мокрый снег, а вот на юге республики осадков вообще не ожидается. Также синоптики обещают гололедицу, так что водителей на дорогах и пешеходов просят быть предельно аккуратными. Настроения не прибавит и порывистый западный ветер. Ночью местами при прояснениях подморозит до -10, а днем средняя температура воздуха составит +1; +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU