В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка
Где именно пропадал мальчик – пока неизвестно
Фото: ориентировка "Лиза Алерт. Башкортостан"
Изменить размер текста:
В Башкирии прекращены поиски 13-летнего подростка, которого родные и друзья разыскивали целые сутки. Напомним, что мальчик ушел из дома вечером 28 марта, но назад так и не вернулся. Обеспокоенные родители немедленно написали заявление о пропаже сына в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
К счастью, сегодня, 29 марта, волонтеры сообщили радостную новость. Подросток вернулся домой живым и невредимым. Где школьник пропадал все это время, поисковики не стали уточнять.
ИСТОЧНИК KP.RU