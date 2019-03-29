2019-03-29T17:55:48+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка

Где именно пропадал мальчик – пока неизвестно
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт. Башкортостан"Фото: ориентировка "Лиза Алерт. Башкортостан"
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В Башкирии прекращены поиски 13-летнего подростка, которого родные и друзья разыскивали целые сутки. Напомним, что мальчик ушел из дома вечером 28 марта, но назад так и не вернулся. Обеспокоенные родители немедленно написали заявление о пропаже сына в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

К счастью, сегодня, 29 марта, волонтеры сообщили радостную новость. Подросток вернулся домой живым и невредимым. Где школьник пропадал все это время, поисковики не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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