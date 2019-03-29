В Башкирии уволили учителя сельской школы за домогательства к ученице

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-29T16:00:09+03:00

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В громкое дело с «интимной» встречей учителя школы в Кушнаренково и его ученицы вмешалась прокуратура Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, 60-летнего учителя ОБЖ, истории и обществознания уволили. С соответствующим заявлением сегодня обратились представители учебного заведения.

Напомним, случай, который произошел еще в феврале, попал на видеокамеру, установленную в кабинете. На видео, опубликованном сегодня, 29 марта, видно, как учитель обнимает 10-классницу, а затем поднимает ее над полом. В районной прокуратуре сочли поведение учителя аморальным и неэтичным.

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировал увольнение педагога.

- Моя позиция здесь простая. Дети – это святое. Я считаю, что человека, который позволяет себе домогательства к ученице не должен работать в школе. Это за гранью добра и зла, - подчеркнул глава района.

ИСТОЧНИК KP.RU