Бывших сотрудников роддома в башкирском Салавате попросят вернуться на работу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-29T15:33:53+03:00

Речь идет о тех, кто уволился из учреждения после передачи роддома в концессию

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Многострадальный роддом Салавата, где накануне врачи посмеялись над своими «большими» зарплатами, вскоре вернется под крыло минздрава Башкирии. Компания «Генус» и башкирское правительство расторгли концессионное соглашение по обоюдному согласию. Сегодня стало известно, что тех врачей, которые уволились сразу после перехода роддома в частные руки, попросят вернуться на работу.

О том, что через три месяца роддом в Салавате вновь станет государственным, накануне сообщила вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова. Сегодня, 29 марта, в беседе с «Комсомольской правдой» она подтвердила, что всех ушедших из медучреждения врачей попросят вернуться.

Напомним, сразу несколько высококвалифицированных специалистов уволились из роддома в Салавате после того, как учреждение перешло в частные руки. Оставшиеся сотрудники на одном из совещаний посмеялись над тем, какие у них высокие зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU