В Башкирии без вести пропал 13-летний Артем Салихов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-29T14:31:27+03:00

Парень ушел из дома в минувший четверг и до сих пор не вернулся

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Родные и близкие 13-летнего Артема Салихова из Уфы бьют тревогу: парень ушел из дома в минувший четверг, 28 марта, и до сих пор не вернулся. Родные подростка обратились в полицию с заявлением о его пропаже. К поискам Артема подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы Артема Салихова: рост 164 сантиметра, крепкого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в светло-серую толстовку с капюшоном, темные брюки и темно-серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Артема Салихова просят связаться с куратором поиска по телефону: 89178086808 или позвонить в полицию по номеру 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU