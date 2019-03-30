В Уфе на оживленной магистрали перевернулся УАЗ, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 20:31 2019-03-30T20:31:57+03:00

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Сегодня утром, 29 марта, на улице Сагита Агиша произошло ДТП с участием УАЗа и кроссовером «Киа». Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в результате столкновения двух автомобилей отечественный внедорожник перевернулся. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщают о как минимум двух пострадавших. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП. Сразу после аварии на место прибыли дорожные полицейские, спасатели и медики бригады скорой помощи. На этом участке дороги образовался временный затор. Сейчас перевернутый автомобиль уже убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU