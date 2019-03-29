В Башкирии руководители наркодиспансера получали деньги за «мертвые души»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-29T14:07:24+03:00

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Некоторое время назад сотрудниками полиции был выявлен факт мошенничества и злоупотребления полномочиями со стороны заведующих отделениями в Республиканском наркологическом диспансере. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, двое мужчин вносили ложные данные в амбулаторные карты больных и вносили также ложные данные в ведомости по оказанию услуг. Как отмечает собеседник «Комсомолки», сумма ежемесячных незаконных поступлений составила более 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день в наркодиспансере изъяли компьютеры и финансовую документацию. Уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям.

Стоит отметить, что фамилия и отчество одного из фигурантов дела похожи на данные родственника бывшего и.о. министра здравоохранения Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU