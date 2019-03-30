2019-03-30T10:48:08+03:00
Происшествия

В Уфе грабитель похитил в магазине телефон и вылез через очень маленькое окно

Молодой человек продемонстрировал поистине цирковые навыки
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Росгвардии по БашкирииФото: пресс-служба Росгвардии по Башкирии
Изменить размер текста:

Накануне, около 9 часов утра в Уфе произошел странный случай. На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из магазинов по продаже мобильных телефонов. На место, на улицу Революционную, выехали сотрудники вневедомственной охраны.

По прибытии на место выяснилось, что сразу после открытия в магазин зашел молодой человек, схватил с витрины мобильный телефон и скрылся. При этом он вылез через маленькое окно, откуда продавцы, обычно отпускали товары по вечерам. Этот проем настолько мал, что для побега грабителю пришлось проявить настоящие чудеса акробатики.

Сам продавец, который находился в магазине, сумел только сфотографировать ноги грабителя, стремительно исчезающие в узком проеме.

- Прибывшие росгвардейцы заметили возле магазина подозрительного молодого человека, который при виде патрульной машины бросился бежать. Сотрудники догнали его в подъезде соседнего дома. Похищенный телефон оказался при нём, продавец задержанного опознал, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Башкирии вновь произошли кадровые изменения
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии прекратили поиски 28-летнего Рудика Исмагилова
«Салават Юлаев» попросил КХЛ пересмотреть гол Шумакова
Уфимские приставы объяснили, почему сносят гаражи в Сипайлово
Радик Юльякшин рассказал, когда хочет сыграть свадьбу
Стало известно, где находилась пропавшая в Башкирии 11-летняя школьница
В уфимской мэрии назвали стоимость проезда на речных паромах
Смертельный обгон: в Башкирии 26-летний парень погиб по вине беспечного водителя
В Башкирии разыскивают 11-летнюю Веру Терехову
15-летняя мама из Башкирии обрела семью
Мокрый снег с дождем и сильный ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе дальнобойщик зарезал свою знакомую и четыре месяца скрывался по России
В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка
Что выгоднее купить квартиру и свой дом
В Уфе появился новый автобусный маршрут в Дему
В Башкирии уволили учителя сельской школы за домогательства к ученице
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года
Бывших сотрудников роддома в башкирском Салавате попросят вернуться на работу
В Башкирии без вести пропал 13-летний Артем Салихов
В Башкирии руководители наркодиспансера получали деньги за «мертвые души»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2», прогноз позитивный