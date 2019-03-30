В Уфе грабитель похитил в магазине телефон и вылез через очень маленькое окно

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-30T10:48:08+03:00

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Накануне, около 9 часов утра в Уфе произошел странный случай. На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из магазинов по продаже мобильных телефонов. На место, на улицу Революционную, выехали сотрудники вневедомственной охраны.

По прибытии на место выяснилось, что сразу после открытия в магазин зашел молодой человек, схватил с витрины мобильный телефон и скрылся. При этом он вылез через маленькое окно, откуда продавцы, обычно отпускали товары по вечерам. Этот проем настолько мал, что для побега грабителю пришлось проявить настоящие чудеса акробатики.

Сам продавец, который находился в магазине, сумел только сфотографировать ноги грабителя, стремительно исчезающие в узком проеме.

- Прибывшие росгвардейцы заметили возле магазина подозрительного молодого человека, который при виде патрульной машины бросился бежать. Сотрудники догнали его в подъезде соседнего дома. Похищенный телефон оказался при нём, продавец задержанного опознал, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU