МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
В предстоящую субботу, 30 марта, в республике резко ухудшится погода. Синоптики Башгидрометцентра обещают порывистый ветер 15-20 метров в секунду. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.
Главное управление экстренного ведомства по региону предупреждает жителей республики о необходимости ограничить выход из зданий.
- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если вы дома, то закройте двери, окна и форточки, проверьте задвижки, чтобы сильным порывом ветра не распахнуло окно, и не разбились стекла, - предупредили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Напомним, ранее ведомство уже объявляло о сильном усилении ветра в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU