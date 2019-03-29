МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-29T13:00:01+03:00

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В предстоящую субботу, 30 марта, в республике резко ухудшится погода. Синоптики Башгидрометцентра обещают порывистый ветер 15-20 метров в секунду. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Главное управление экстренного ведомства по региону предупреждает жителей республики о необходимости ограничить выход из зданий.

- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если вы дома, то закройте двери, окна и форточки, проверьте задвижки, чтобы сильным порывом ветра не распахнуло окно, и не разбились стекла, - предупредили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Напомним, ранее ведомство уже объявляло о сильном усилении ветра в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU