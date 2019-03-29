2019-03-29T12:38:28+03:00
Общество

Один из районов Башкирии атаковал рой необычных насекомых

Большое количество черных жучков заполонили сугробы на границе с Челябинской областью
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях жительница деревни Шагарла, что в Белокатайском районе Башкирии, вышла в огород и обнаружила на своем участке рой необычных насекомых. Она сфотографировала маленьких жучков, которые буквально заполонили все сугробы и тем самым нарисовали необычные «узоры» на снегу. Как оказалось, на белый свет выбрался рой ногохвостки или по-простому – снежные блохи.

- Они не только на нашем участке, они везде по снегу, до границы с Челябинской областью. Муж позавчера на работу ехал, говорит специально всю дорогу смотрел – после Чопуровского моста заканчиваются. Только в одном месте потом появляются и все, - рассказала местная жительница в беседе с «Комсомолкой».

По ее словам, на днях снежные блохи стали появляться и в лужах. При этом, сама автор фото ничего мистического в их присутствии не видит, но отмечает, что такое в их краях – впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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